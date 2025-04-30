“El esfuerzo colectivo nos ayudó a pasar el día, nos sentimos desamparados”

Las residencias, centros de día y otros equipamientos de atención a personas con discapacidad o mayores vivieron un día muy complicado a causa del apagón. Algunos explicaron que pudieron salvar el día “por el esfuerzo colectivo” del personal y de las familias. Es el caso de Aremi, cuya presidenta, Mercè Batlle, lamentó que “nos sentimos desamparados” por parte de la administración. Lo primero que hicieron para asegurar los servicios más básicos de la residencia de la entidad, como las sillas eléctricas, las camas, oxígeno y la alimentación asistida, fue comprar un generador. “Lo utilizamos para lo básico, como cargar baterías o poder triturar la comida”, explicó. Como pasó con muchos establecimientos y empresas, tampoco podían cerrar la puerta, porque es automática. “Buscamos un sistema cuando llegó la noche, pero esto nos hará plantear medidas para no depender tanto de la electricidad”, señaló Batlle, que añadió que en el centro recuperaron la normalidad del servicio eléctrico a las 1.30 horas. “El personal y las familias respondieron de maravilla, pero es necesario que la administración tenga un protocolo específico para estos casos, porque somos un servicios esencial que funciona las 24 horas”, destacó. Además, a mediodía desde la entidad explicaron que se encontraron con que tenían problemas para algunos trámites administrativos al no funcionar la firma electrónica. Entretanto, el sector de la atención a las personas mayores con dependencia recuperó la normalidad ayer, según informó la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). La entidad apuntó que la incidencia tuvo un “impacto desigual” en los centros, en función de si disponían o no de generadores eléctricos.