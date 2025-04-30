Jardinería deficiente en la Rambla de Aragón de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los servicios de jardinería en la Rambla de Aragón de Lleida presentan deficiencias significativas según la queja de una ciudadana que ha hecho llegar su queja acompañada de material gráfico que evidencia el estado de abandono de las zonas verdes en esta arteria central de la capital del Segrià.

La denuncia ciudadana señala que el problema no es reciente, sino que se remonta en varios meses atrás. Según detalla la lectora indignada, el origen de la situación radica en una inadecuada selección de las especies vegetales plantadas, las cuales no se adaptan correctamente al entorno urbano de la rambla. A esta circunstancia se suma una alarmante falta de mantenimiento por parte de los responsables municipales.

Impacto en la estética urbana

La Rambla de Aragón constituye uno de los espacios más transitados y emblemáticos del centro de Lleida, por lo cual su estado afecta directamente a la imagen de la ciudad. Les fotografías recibidas muestran plantas marchitadas y parterres olvidados que contrastan con la importancia de esta vía urbana.