La Síndicatura Municipal de Greuges, la primera de Catalunya, cumple 35 años

La Sindicatura Municipal de Greuges de Lleida conmemoró ayer su 35 aniversario con un acto en la Llotja. Lleida fue pionera en Catalunya en la creación de esta figura del defensor de la ciudadanía en el mundo local. La actual síndica, Dora Padial, agradeció el trabajo de su equipo y recordó la trayjectoria de sus predecesores, a los que se rindió homenaje. El ya desaparecido Simeó Miquel, que ocupó el cargo entre 1990 y 1995; Teresa Areces (1995-2006), la única que pudo asistir al acto y recibió un obsequio de Padial; y Josep Giné (2006-2019). También asistió Josep Escartin Laurito, president del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya, además de una nutrida representación del colectivo.

El alcalde, Fèlix Larrosa, puso en valor la capacidad de la sindicatura de establecer una diálogo permanente con los grupos políticos y anunció que pronto dispondrá de una nuevas instalaciones “fantásticas, modernas y al alcance de toda la ciudadanía”. “Los gobiernos deben tener la capacidad de observar nuestra actuación con humildad y autocrítica. Hemos de entender y asumir cuando nos dicen que las cosas no están bien. Y vosotros, a partir de la escucha activa de la ciudadanía, nos habéis aportado una fiscalización justa, rigurosa, cuantitativa, constructiva y leal con la administración”, aseguró. Asimismo, Ruth Sala, abogada experta en derecho digital, y Nacho Alamillo, especialista en seguridad de la información, pronunciaron la conferencia “La intel·ligència artificial al servei de tothom: com es pot reduir la bretxa digital”.