MangaCon Lleida trae el universo otaku a Ponent por primera vez

MangaCon Lleida es el nombre de la primera dedicada al manga y anime que tendrá lugar en Ponent y que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el pabellón 4 de Fira de Lleida. El acontecimiento, que organiza el departamento de Turismo del Ayuntamiento de Lleida, a través del Lleida Convention Bureau y en colaboración con Feria de Lleida y la asociación Starraco Unlimited, prevé atraer seguidores de estos cómics, novelas gráficas y películas de animación, así como amantes de la cultura japonesa. La programación de la MangaCon Lleida incluirá actuaciones d''anisingers', cantantes de música de animes. También habrá exhibiciones, clases magistrales, bailes de K-Pop y actuaciones de J-Pop.

Los organizadores también están programando charlas de actores y actrices de doblaje especializados en el doblaje de animes en catalán y en temáticas centradas en el mundo del cosplay, el manga o el anime. Además el certamen también incluirá photocalls interactivos con personajes reales y de atrezo, talleres de temática manga y anime y relacionados con la cultura japonesa y talleres y exhibición de kendama, un juguete de habilidad originario de Japón. También se harán concursos de 'cosplay'.

En el recinto ferial habrá zonas de gaming y retrogaming, un espacio de Beyblade de la Lliga Catalana de Beyblade, y una zona de juegos de cartas coleccionables (TCG).

La presentación de la MangaCom Lleida 2025 se ha hecho este miércoles en un acto en que ha asistido la concejala de Promoción de la Ciudad y la Cultura de Lleida, Pilar Bosch; el director Fira de Lleida, Oriol Oró; la directora del departamento de Turismo de la Paeria, Mònica Terrado, e Ivan Carrasco, director de contenidos de la asociación Starraco Unlimited.

Starraco Unlimited es una asociación sin ánimo de lucro que tiene el propósito de difundir y promocionar el anime y el manga y que ya ha celebrado otros salones de esta temática en varios puntos del país, como Tarragona (Tarraco Manga), Sarrià de Ter (Sarrià Manga) o Vic (Vic Freak).