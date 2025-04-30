Los sanitarios de Lleida se comunicaron con ‘walkie-talkies’ del SEM

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La falta de cobertura móvil y de internet trajo limitaciones en las comunicaciones entre los sanitarios. Salud lo resolvió con la tecnología TETRA (walkie-talkies) de la que dispone el SEM. Al respecto, Benavent explicó que “el SEM se repartió en las puertas de los centros de salud, desde donde gestionaba las comunicaciones que eran necesarias, y se repartieron emisoras del SEM en todos los hospitales.

Piñol, por su parte, destacó que la tecnología TETRA fue clave para garantizar las comunicaciones. La falta de línea, que se alargó hasta la mañana de ayer, causó desconcierto entre algunos pacientes que tenían visitas programadas o solicitaban información. “El personal y la población respondió muy bien, se mantuvieron todos los centros abiertos”, concluyó Benavent.

Por otra parte, la falta de suministro no afectó a los proyectos del Institut de Recerca Biomédica de IRBLleida. El centro dispone de un grupo electrógeno y el personal estuvo revisando los equipos durante todo el día. Asimismo, el tanatorio estuvo abierto el lunesal tener también un generador.