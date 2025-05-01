"Los accesos a la prisión de Ponent dan pena"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los accesos a la prisión de Ponent de Lleida se encuentran en un estado lamentable de conservación, según ha denunciado una lectora que ha querido poner de manifiesto esta situación preocupante. La zona de la calle Victòria Kent, principal vía de acceso en el centro penitenciario, presenta un aspecto de abandono evidente con malas hierbas, acumulación de desperdicios y aceras estropeadas que dificultan el tráfico de los peatones.

La ciudadana que ha hecho llegar esta queja ha querido reflexionar sobre dos cuestiones fundamentales. Por una parte, señala que "la prisión de Ponent está obsoleta", un hecho que considera "incuestionable". Por otra parte, pone énfasis en que los accesos a las instalaciones "dejan mucho a desear", con una acumulación visible de "malas hierbas, bolsas y desperdicios incontrolados y aceras en mal estado" que generan una imagen de dejadez impropio de un equipamiento público de estas características.