Denunciado por tenencia de un arma blanca en la calle

Una patrulla de la Policía Local decomisó el martes un arma blanca a una persona en una actuación que tuvo lugar en la avenida Catalunya. Cabe recordar que los cuerpos policiales han incrementado desde el pasado otoño el decomiso de armas blancas e instrumentos peligrosos en la vía pública para evitar incidentes. Además del decomiso fue denunciado. Por otra parte, también sancionaron a una persona por tenencia de drogas en la calle. En otro orden, hubo dos personas multadas por venta ambulante sin autorización. Ambas fueron notificadas en la plaza del Dipòsit, en el Barri Antic.