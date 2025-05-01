Espadaler: “La cárcel de Lleida está obsoleta y se tiene que hacer una nueva”

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, señaló ayer durante una visita en Lleida que “la cárcel de Ponent está obsoleta y se tiene que hacer una nueva”. Así respondió a la pregunta de los medios sobre el traslado de la prisión, a lo que aseguró que este se hará pero que llevará su tiempo. “Requiere de una reflexión profunda, es de una gran complejidad, porque una prisión es como una ciudad”, remarcó el conseller. A la pregunta de si se trasladará, dijo que “es evidente” pero insistió en que la conselleria no dejará de invertir “porque es imprescindible”. Tampoco quiso avanzar nada sobre si la nueva cárcel estará fuera de la trama urbana. “Seremos transparentes en este sentido e iremos informando según avance el proceso. Estamos en el principio del camino”, dijo.

El conseller visitó la diputación de Lleida, con la que mostró la necesidad de colaborar para llevar a cabo iniciativas de memoria democrática en un contexto actual en el que, recordó, el 16% de los jóvenes cree que la democracia es prescindible. “Esto nos debe ocupar y preocupar y llevar a cabo iniciativas con el sentido del nunca más”, destacó. Al respecto, señaló que la diputación de Lleida es muy activa en este sentido. La Diputación, a través del IEI, ha recibido este año 40 solicitudes de inversiones patrimoniales y 20 de actividades en el ámbito de la memoria democrática, por una partida de 500.000 euros. La institución dispone de estas ayudas desde 2022.

Otro de los temas que se trataron fue la figura de los juecez de paz. Espadaler destacó que “afortudamente” la ley de eficiencia de la justicia ha mantenido esta figura y desde el Govern han planteado un plan que tendrá formación o la agrupación de juzgados de paz, manteniéndoles en el territorio. Al respecto, el presidente de la diputación, Joan Talarn, señaló que el papel de los jueces y juezas de paz es “fundamental en nuestros municipios” y recordó que los alcaldes le habían trasladado su preocupación sobre su posible desaparición.

Sobre el futuro del Centre Penitenciari Ponent, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, aseguró ayer que agradece el compromiso de la Generalitat en el traslado del centro. “Desde la Paeria entendemos que es un proceso necesario que hay que afrontar y que no tiene marcha atrás”, dijo. Asimismo, añadió que tiene que estar fuera de la trama urbana y será el Govern el que decida la nueva ubicación. “Nuestra idea es destinar el espacio a dar servicio al barrio pero también estudiamos la capacidad para construir viviendas así como equipamientos y zonas verdes”, añadió.