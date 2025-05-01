Guía para reclamar por el apagón

El apagón histórico del pasado lunes comportó perjuicios en múltiples sectores, como el comercial, el hostelero y el empresarial, que acumulan millones en pérdidas. Pero también afectó de lleno a la vida cotidiana de los ciudadanos y pudo provocar daños como, por ejemplo, estropear aparatos electrónicos y electrodomésticos o alimentos de las neveras de los hogares. Los usuarios de transportes también se vieron perjudicados. Por ello, la Agència Catalana del Consum detalla en su web una serie de consejos para poder reclamar.

Comprobar si el seguro cubre daños en aparatos y alimento

Este organismo recuerda a los ciudadanos deben comprobar si sus seguros del hogar o de la comunidad cubren daños en aparatos eléctricos, ascensores o alimentos estropeados por la falta de suministro en neveras y congeladores. Facua-Consumidores en Acción, por su parte, aconseja dirigir también las reclamaciones e incidencias a la distribuidora y a la comercializadora, y en el caso de los alimentos en mal estado, recomienda enviar a los seguros fotografías y una relación detallada con su importe. La agencia añade que si el seguro no atiende la reclamación, se puede reclamar ante el servicio público de consumo del municipio o la Agència Catalana del Consum, o pedir asesoramiento a la asociación de consumidores.

Siete días naturales para presentar reclamaciones

La agencia remarca que solo podrán conseguir una indemnización si el bien siniestrado estaba asegurado ese día. Si la póliza cubre los daños, deben comunicarlos al seguro en un plazo de 7 días naturales y es recomendable hacerlo a través de un medio con el que quede constancia. Por ejemplo, llamando al servicio de atención al cliente y pidiendo un número de referencia. Señala que en casos como de fuerza mayor como este apagón, la aseguradora tiene la obligación de comunicar el siniestro al Consorcio de Compensación de Seguros, que es el organismo estatal que indemniza los daños producidos por fenómenos naturales o derivados de hechos de incidencia política y social.

Pedir un descuento en las próximas facturas de servicio

Apunta que las compañías de suministros (luz, teléfono e internet) deben descontar en las próximas facturas el tiempo que se haya estado sin servicio. Por tanto, aconseja revisar las facturas y, si es necesario, reclamar a las empresas.

Devolución del dinero por transportes cancelados

En cancelación de vuelos, se puede elegir entre devolución del dinero o transporte alternativo. Durante la espera, la compañía debe dar comida, bebida y alojamiento. Si no se hace, se puede reclamar a la línea aérea y si en un mes no responde, a organismos de consumo o la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En trenes, la web de Renfe detalla las medidas en caso de cambios o anulaciones. Y en autobuses, si se cancela el viaje se debe ofrecer una alternativa o el reembolso. SI hay desavenencias, pedir el libro de reclamaciones o contactar por un medio que quede constancia. SI en 30 días no responde, reclamar a la Junta Arbitral de Transporte.

Solicitar reembolso en casos de anulación de eventos

La anulación de eventos o actividades da derecho al reembolso del pago que se haya efectuado y se debe solicitar la devolución al proveedor.