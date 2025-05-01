Imputado por circular ebrio y chocar contra un semáforo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana denunció el martes por un delito contra la seguridad en el tráfico a un conductor por circular ebrio y sufrir un accidente en Cappont. El siniestro se produjo en la calle Riu Llobregat cuando un turismo que llevaba un remolque efectuó una maniobra de marcha atrás, su conductor perdió el control e impactó contra un semáforo. Los agentes le hicieron las pruebas de alcoholemia, que arrojaron un resultado positivo. Ante ello fue imputado. El coche no fue retirado al depósito municipal porque un conductor sustituto se hizo cargo de él.