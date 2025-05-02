Sólo el 40% de los trabajadores tiene ‘salario emocional’ y horario flexible

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Solo un 40% de trabajadores catalanes recibe beneficios adicionales más allá del salario y los más valorados son: horario flexible (18,05%), días de vacaciones adicionales (13,13%) y coche de empresa o reembolso de gastos por uso de coche.

Tener seguro médico (9,26%), Plan de pensiones (5,16%), ayudas a la educación de los hijos (4,81%), cheques de comida o tiques restaurante (4,57%) son las siguientes ventajas más solicitadas y que conforman lo que se conoce como el “salario emocional”, aquello que se ofrece al trabajador como incentivo más allá del sueldo.

Así lo refleja un estudio de la consultora de selección y reclutamiento de talento ISPROX, fundada en Tàrrega y con presencia internacional en 5 países. Según Sergi Martí, cofundador de ISPROX, el salario emocional es “la gran asignatura pendiente que determina en muchos casos si el talento elige una empresa u otra”.

El 57,6% de los profesionales en Catalunya trabaja presencial, seguido de la modalidad híbrida con estructura fijada por la empresa (21,8%), mientras que sólo un 5,6% lo hace solo en remoto. Los perfiles técnicos y de gestión lideran la demanda de talento cualificado y en Lleida son los de ingeniería y técnicos, administración de empresas y profesiones, artes y oficios. También se detecta demanda significativa en calidad, producción y I+D, y en informática y telecomunicaciones.