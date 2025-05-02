Amplio dispositivo en Rufea por el primer fuego de ribera de este año

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

L’Horta de Lleida registró ayer el primer fuego de ribera de la temporada. Concretamente, un incendio arrasó unos 2.000 metros cuadrados de un cañizo y otra vegetación en Rufea. Los Bomberos de la Generalitat activaron un total de nueve dotaciones y contaron con el apoyo de los Agentes Rurales, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra.

El fuego se declaró a las 16.55 horas cerca de una casa –que no resultó afectada– y a la altura de la depuradora, pero en el otro margen del río Segre. Inicialmente se activaron dos dotaciones pero, ante el riesgo de propagación, se desplazaron otras siete, que poco después consiguieron perimetrar el fuego para evitar que se propagara. A las 18.44 horas consiguieron darlo per estabilizado y a las 19.16 por controlado, según informaron los Bomberos. Ardieron unos 2.000 metros cuadrados de vegetación de bosque de ribera y las causas están en investigación, según los Agentes Rurales.

En esta época del año se dispara esta tipología de incendios, al coincidir con la aparición de la pelusa de los chopos, que facilita su rápida propagación. Además, este año, debido a las abundantes preciptaciones, hay mucha más vegetación.

Los Bomberos efectuaron ayer por la tarde otros dos servicios por incendios en la capital del Segrià y Alfarràs. En el de Lleida ciudad, dos dotaciones acudieron a la avenida València, en Cappont, al ser alertados de un fuego en la cocina de un piso situado en una séptima planta (18.48 horas). Quedó en un conato. En el de Alcarràs, fueron alertados por un fuego en una nave en desuso. Recibieron el aviso a las 17.48 horas y se produjo en un almacén situado en el kilómetro 1 de la L-800. Para el servicio se activó tres dotaciones. Por otro lado, ayer por la mañana acudieron a revisar un cartel metálico que estaba a punto de caer en la calle Alcalde Costa (11.06 horas).