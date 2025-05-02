El 31% de los locales comerciales del barrio de Els Mangraners de Lleida, sin actividad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Casi un tercio de los locales comerciales que hay en Els Mangraners están vacíos y la Paeria prevé tomar medidas para promover su reapertura. Así lo aseguró el miércoles el alcalde, Fèlix Larrosa, en el inicio de las fiestas mayores de este barrio, donde detalló que de los 58 locales que tienen censados, 18 están sin actividad, es decir, poco más del 31%. “Es uno de los retos que nos hemos marcado de forma prioritaria: dinamizar la actividad comercial y social”, aseguró Larrosa, que remarcó que su intención sería que los locales vacíos los ocuparan jóvenes emprendedores de la zona. “Son acciones importantes para hacer posible que los y las jóvenes de este barrio puedan desarrollar su vida aquí, haciendo su camino en el espacio donde viven. Contribuir activamente también es hacerlos crecer y generarles nuevas oportunidades”, destacó Larrosa.

Además de promover la apertura de comercios de proximidad, el alcalde dijo que están ejecutando acciones para dotar a Els Mangraners de más vivienda. En este sentido, concretó que en septiembre entregarán los primeros 42 de los 121 nuevos pisos con precios asequibles que se están edificando entre las calles Vendrell y l’Albi, “de los cuales una cuarta parte estarán reservados para menores de 35 años”. Paralelamente, también se construirán 22 viviendas unifamiliares en la calle Josep Betriu, en Torre Salses. En total, cifró en 177 las viviendas que ganará el barrio. “Más vivienda quiere decir continuar haciendo red comunitaria y actividad en vuestras calles, plazas y escuelas, más vivienda es sinónimo de más vida”, dijo el alcalde.

También anunció que revisarán la movilidad del barrio y que pronto empezarán las obras de mejora de la red de agua y alcantarillado. “La transformación comienza en septiembre, sois el barrio de las nuevas oportunidades”, concluyó Larrosa.