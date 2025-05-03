ORDENANZAS
La Paeria admite que no podrá sancionar la mendicidad en la calle
El gobierno de la Paeria admitió ayer que “hemos detectado” que “hay una sentencia que no permite ni prohibir ni sancionar” la medicidad, por lo que “estamos valorando como se recoge este aspecto” dentro de la nueva ordenanza sobre civismo. Así lo manifestó ayer la teniente de alcalde responsable de Seguridad, Cristina Morón, después de que ERC señalara en un comunicado que su grupo “ha conseguido que el gobierno acepte nuestra propuesta de no sancionar la mendicidad, ya que la jurisprudencia y diversas sentencias han declarado nula esta prohibición”.
ERC solicitó paralizar la modificación de la ordenanza y abrir “un debate político profundo” para aprobar antes el Pacto para el Civismo, que no se ha presentado públicamente. El portavoz adjunto del grupo, Juanjo Falcó, señaló que “no se puede modificar una norma tan relevante para la vida colectiva sin antes debatir a fondo qué modelo de convivencia queremos, qué valores compartimos y cómo garantizamos los derechos de todos”.
Morón replicó que “en ningún caso pararemos el proceso”. Indicó que es “un trabajo que estamos haciendo desde hace muchos meses”, y que han dado más tiempo a la oposición para analizar la propuesta y que están analizando sus aportaciones. Además, dijo que los mecanismos para poder aplicar la ordenanza comportan “un elemento punitivo”.