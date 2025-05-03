Un intoxicado leve a causa de un incendio en un gimnasio

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una persona tuvo que ser atendida ayer por inhalación de humo a causa de un pequeño incendio en el gimnasio Viding Ekke de Lleida, en la avenida Alcalde Rovira Roure. La persona fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova. Aunque en un primer momento se habló de dos intoxicados, fuentes del gimnasio aseguraron que se trataba de un único afectado, concretamente, un trabajador de mantenimiento del centro, que tras ser atendido primero en el lugar del incidente fue trasladado, por precaución, al centro hospitalario. Según las mismas fuentes, recibió el alta poco tiempo después.

El incendio tuvo lugar a las 8.30 en la zona del spa cuando, al parecer, un cortocircuito provocó el percance en el techo de una de las seis cabinas que hay en él, lo que produjo una considerable nube de humo, por lo que se requirió la presencia de los Bomberos. Algunos usuarios del centro contactaron con este diario señalando que hacía días que habían notado olor a quemado. Desde el gimnasio se indicó que la zona del spa permanecería cerrada durante todo el fin de semana y que la reapertura sería este lunes o, a más tardar, el martes.