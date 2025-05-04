En trámite la licencia de obras del parque comercial de Torre Salses

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El parque comercial que Promenade Lleida proyecta en la zona de Torre Salses está más cerca de ver la luz verde definitiva para el inicio de las obras. Después de que la Generalitat otorgara la licencia comercial hace escasos dos meses, el alcalde, Fèlix Larrosa, afirmó ayer que “la licencia de obras ha entrado a trámite y estamos pendientes de los informes de los servicios técnicos municipales”. Explicó que se trata de una gestión “meramente técnica, si el promotor cumple la normativa emitirán un informe favorable, y si no, harán los requerimientos necesarios para que el documento tenga todas las garantías”.

Larrosa dio a conocer el estado de la tramitación de este futuro complejo de 56.953 metros cuadrados después de destapar la nueva placa de la Gran Via dels Mangraners, la anterior avenida de Torre Salses. Se trata de la arteria principal que cruza toda la zona de expansión que se urbanizó hace más de una década entre Mangraners y La Bordeta, donde además de la gran zona comercial “habrá 22 parcelas para chalets y una combinación de edificios de pisos de renta libre y de venta a precio tasado, así como 99 pisos de alquiler asequible para jóvenes”, dijo el alcalde. Añadió que “espero que unos meses ya estén las grúas puestas” para construir las viviendas. Previsiblemente, las obras del parque comercial podrían empezar en paralelo.

La presidenta de la asociación de vecinos de Mangraners, Pilar Sánchez, valoró que Torre Salses “dará vida al barrio y a la ciudad” y añadió que “hay vecinos que creen que será contraproducente, pero la competencia te mantiene despierto y vamos a hacer de Lleida una ciudad donde los visitantes puedan disfrutar de todo lo que tenemos. Podemos volver a ser la ciudad de hace 20 años, cuando el Eix Comercial no tenía nada que ver con el de ahora”.

‘Nace’ la primera Gran Via de la ciudad en Mangraners

Los vecinos de Mangraners descubrieron ayer la primera placa con el nuevo nombre de Gran Via dels Mangraners en la anterior avenida de Torre Salses. El alcalde, Fèlix Larrosa, recordó que la asociación de vecinos pidió en 2016 el cambio, a lo que se comprometió en 2018 y finalmente se aprobó el año pasado en la comisión permanente del Consell de Ciutat. “Esta Gran Via es extraordinaria porque ofrece unas vistas espectaculares a la Seu Vella, es la puerta natural a la ciudad y cuando esté desdoblado el vial de Víctor Torres habrá 4 minutos en coche hasta la estación de trenes si todos los semáforos están en verde”, afirmó. El concejal Roberto Pino añadió que “la reivindicación de los últimos meses y años para crecer es nuestro objetivo como barrio”. La presidenta de la junta vecinal, Pilar Sánchez, celebró que “por fin empezamos estar en el lugar donde nos corresponde, nos lo hemos ganado”. El acto formó parte de la fiesta mayor de Mangraners, que se celebra hasta hoy. Uno de los momentos destacados de ayer fue el tardeo con la orquesta Premium.