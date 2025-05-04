La III jornada del Comité de Ética de los Servicios Sociales Lourdes Zanuy reflexionará sobre el derecho a la intimidad y la confidencialidad
La temática de este año es de especial relevancia en una sociedad donde la esfera privada trasciende hacia la pública, sobre todo, por medio de las redes sociales.
La Concejalía de Acción e Innovación Social impulsa la tercera jornada del Comité de Ética de los Servicios Sociales Lourdes Zanuy, que se celebrará el lunes 16 de junio de 2025, de 9 a 14 h, a la Llotja. ¿Con el título “De que hablamos cuando hablamos de intimidad”?, el encuentro se centrará en el derecho a la intimidad y la confidencialidad en el ámbito de la intervención social. El objetivo es promover el debate y la reflexión sobre estos conceptos en un contexto en que la frontera entre la esfera privada y pública es cada vez más difusa, especialmente para el uso de las redes sociales. Les inscripciones ya están abiertas hasta el 31 de mayo a través de la Seu electrónica del Ayuntamiento de Lleida.
Durante la jornada se presentará la Guía del Derecho a la Intimidad, elaborada por el mismo comité, como base para un análisis teórico inicial. Acto seguido, profesionales del Comité y expertos en ética social plantearán un dilema ético que se trabajará colectivamente como caso práctico, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables en contextos complejos.
La actividad se dirige principalmente a profesionales del ámbito de los servicios sociales, tanto de la Concejalía como de otras administraciones, así como a entidades, empresas, colegios profesionales y estudiantes de disciplinas como psicología, trabajo social, educación social o ciencias de la salud. También puede participar cualquier persona interesada en la ética aplicada.