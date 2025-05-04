La III jornada del Comité de Ética de los Servicios Sociales Lourdes Zanuy reflexionará sobre el derecho a la intimidad y la confidencialidad

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Concejalía de Acción e Innovación Social impulsa la tercera jornada del Comité de Ética de los Servicios Sociales Lourdes Zanuy, que se celebrará el lunes 16 de junio de 2025, de 9 a 14 h, a la Llotja. ¿Con el título “De que hablamos cuando hablamos de intimidad”?, el encuentro se centrará en el derecho a la intimidad y la confidencialidad en el ámbito de la intervención social. El objetivo es promover el debate y la reflexión sobre estos conceptos en un contexto en que la frontera entre la esfera privada y pública es cada vez más difusa, especialmente para el uso de las redes sociales. Les inscripciones ya están abiertas hasta el 31 de mayo a través de la Seu electrónica del Ayuntamiento de Lleida.

Durante la jornada se presentará la Guía del Derecho a la Intimidad, elaborada por el mismo comité, como base para un análisis teórico inicial. Acto seguido, profesionales del Comité y expertos en ética social plantearán un dilema ético que se trabajará colectivamente como caso práctico, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables en contextos complejos.

La actividad se dirige principalmente a profesionales del ámbito de los servicios sociales, tanto de la Concejalía como de otras administraciones, así como a entidades, empresas, colegios profesionales y estudiantes de disciplinas como psicología, trabajo social, educación social o ciencias de la salud. También puede participar cualquier persona interesada en la ética aplicada.