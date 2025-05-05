La nueva estación de autobuses de Lleida avanza en su construcción

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La nueva estación de autobuses de Lleida comienza a mostrar su estructura definitiva con importantes avances en la construcción de los forjados de la cubierta del edificio que se integrará con los Docs. Los trabajos constructivos ya han alcanzado la calle Comtes d'Urgell, donde se habilitará uno de los accesos secundarios a esta infraestructura de transporte. El proyecto, impulsado por la Generalitat de Catalunya con una inversión de 40 millones de euros, deberá estar finalizado durante la primavera de 2025.

Las obras avanzan según el cronograma previsto y ya se pueden observar elementos estructurales clave. En la cubierta de la nueva zona de andenes se está dejando la previsión necesaria para la instalación de pilares que podrían sustentar un futuro edificio adicional, según contempla el proyecto técnico. Esta planificación a largo plazo permitirá futuras ampliaciones sin necesidad de grandes modificaciones estructurales.

Características técnicas del proyecto de la estación de autobuses

El nuevo equipamiento de transporte público de Lleida se está construyendo siguiendo un modelo de integración urbana que busca la máxima funcionalidad. La obra contempla la conexión del nuevo edificio con la estructura ya existente de los Docs, creando un complejo único que centralizará los servicios de transporte interurbano por carretera en la capital ilerdense.

Entre los aspectos más destacados del diseño se encuentra la disposición de varios accesos para facilitar la circulación de viajeros. El acceso principal estará ubicado en la fachada principal, mientras que el secundario, que ya se puede intuir en la estructura actual, dará a la calle Comtes d'Urgell. Esta configuración permitirá distribuir mejor los flujos de pasajeros en función de las zonas de la ciudad de las que provengan.

La zona de andenes ha sido diseñada pensando en la comodidad de los usuarios y en la eficiencia operativa de las compañías de transporte. Los forjados de la cubierta que ya se están instalando proporcionarán protección contra las inclemencias meteorológicas, un aspecto fundamental considerando las características climáticas de Lleida, con veranos muy calurosos e inviernos fríos.

Plazo de ejecución y siguientes fases

Según las previsiones oficiales, las obras deberán estar finalizadas durante la primavera del próximo año. Este calendario sitúa la inauguración de la estación en torno al segundo trimestre de 2025.

Las próximas fases de la construcción, una vez completados los forjados de la cubierta, incluirán los trabajos de acondicionamiento interior, instalaciones técnicas y acabados. También se procederá a la urbanización del entorno inmediato para garantizar una correcta integración con el tejido urbano circundante.