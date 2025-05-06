Más de 1.500 firmas en contra del gasto militar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de 1.500 leridanos ya han firmado un documento en contra del aumento del gasto militar que la plataforma Aturem les Guerres quiere entregar a la Paeria en el pleno de junio para instar a los concejales a que se opongan a “una escalada belicista que solo beneficia a cuatro personajes muy ricos de la industria del armamento y va en contra de la inmensa mayoría”. Así lo denunció ayer Jaumé Añé, portavoz de la plataforma, después de la concentración en la plaza de la Paeria que la organización repite mensualmente desde marzo. “Con los 10.400 millones que anunció el presidente Sánchez, el gasto militar ya alcanzará el 2% del PIB este año”, añadió. Asimismo, Añé lamentó que “los más de 17.000 niños muertos en Gaza durante los últimos 19 meses equivalen a toda la población infantil (de 0 a 12 años) de Lleida”.