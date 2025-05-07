BonÀrea prevé abrir una nueva gasolinera en Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Bonàrea Corporación prevé invertir este año 35 millones de euros en la compra de nuevos locales y la adecuación de otros existentes. Abrirá 18 tiendas, ampliará 9 y trasladará 13, entre estas últimas se encuentra la de Almacelles, que se ubicará en el número 80 de la calle Major.

Además, ha comenzado los trabajos para instalar una segunda gasolinera en Balaguer, que se sumará a la que tiene en el polígono de Campllong. La nueva se instalará cerca del campo de fútbol.

. La compañía finalizó en el 2024 con 597 establecimientos bonÀrea y alcanzó las 600 tiendas en marzo de 2025, con la inauguración de un supermercado en Pedrola. En Lleida cuenta con un total de 53 establecimientos.

El despliegue territorial combina la presencia en grandes núcleos urbanos con la implantación en municipios pequeños, “en línea con el compromiso de bonÀrea de contribuir a la dinamización del mundo rural”, explicó ayer.

Actualmente, la compañía está presente con establecimientos propios en Catalunya, Aragón, Castellón, Madrid, Navarra, La Rioja, Guadalajara y Andorra. En el caso de las gasolineras, la red está compuesta por 66, de las que 22 se encuentran en las comarcas de Lleida.

Por otro lado, este año bonÀrea Telecom ha instalado fibra propia en Agramunt y Talavera, y tiene pendiente llegar a Puigvert d’Agramunt y Florejacs. Ofrece servicio además de 90 poblaciones del llano de Lleida. Bonàrea Telecom también da servicio de telefonía móvil en toda España. Mientras, en el caso de la fibra, se circunscribe a la la provincia de Lleida con la única excepción de la localidad barcelonesa de Calaf.