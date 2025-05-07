Bonàrea incrementa sus beneficios un 9,3% y roza los 89 millones de euros el año pasado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

BonÀrea Corporación ha cerrado 2024 con una facturación de 2.680 millones de euros, frente a los 2.730 del año anterior, y un beneficio neto de 88,8 millones, con un incremento del 9,3%. El consejero delegado, Ramon Alsina Cornellana, explica que “durante 2024, en bonÀrea hemos consolidado con firmeza a nuestro modelo integrado único, que nos permite gestionar todo el proceso productivo, del campo a la mesa, para seguir ofreciendo productos de la máxima calidad al mejor precio. Un modelo arraigado en el mundo rural y basado en la proximidad, que aspiramos a seguir haciendo llegar a más hogares a través de un ambicioso plan de expansión comercial por todo el Estado.”

El área de alimentación humana de bonÀrea ha experimentado un crecimiento sólido. Esta división, clave en los resultados del grupo, ha registrado un volumen comercializado de 469 millones de kilos y unas ventas totales de 1.530 millones de euros, un 5,74% más que el año anterior.

Los establecimientos bonÀrea han registrado ventas de 1.236 millones, un 4,6% más con relación. El canal Food Service también ha mostrado un comportamiento destacado, con un crecimiento del 20% en valor y del 14,5% en volumen. Entre las categorías con mejor evolución destacan huevos, carne de ganado, productos cárnicos elaborados, pan y pastelería.

BonÀrea Corporación creó 538 empleos en 2024 y cerró el ejercicio con una plantilla total de 6.418, un 9,1% más con respecto al año anterior. Además el sistema de integración propio de bonÀrea se fundamenta en una extensa red de 4.500 ganaderos y agricultores, que constituyen la base de su modelo productivo.

La Corporación ejecutó inversiones por 117,1 millones, en línea con ejercicios anteriores y ligeramente por encima de la previsión de 110 millones. En los últimos seis años, bonÀrea ha destinado más de 700 millones a inversiones estratégicas orientadas al crecimiento, la mejora operativa y la expansión territorial.

Les inversiones del 2024 han tenido como objetivo consolidar el crecimiento del grupo, con foco en áreas clave como la ampliación de la red comercial y la optimización de los procesos logísticos y productivos. Destacan, por ejemplo, el refuerzo de la capacidad y la eficiencia del centro alimentario La Closa de Guissona, pieza fundamental para la actividad industrial del grupo, así como las mejoras en las fábricas de piensos y en los departamentos de ingeniería. Parte de la inversión también se ha destinado a avanzar en el desarrollo del complejo que bonÀrea está construyendo en Épila.

Inversión de 35 millones en tiendas este año y otra gasolinera en Balaguer

Bonàrea Corporación prevé invertir este año 35 millones de euros en la compra de nuevos locales y la adecuación de otros existentes. Abrirá 18 tiendas, ampliará 9 y trasladará 13, entre estas últimas se encuentra la de Almacelles, que se ubicará en el número 80 de la calle Major. Además, ha comenzado los trabajos para instalar una segunda gasolinera en Balaguer, que se sumará a la que tiene en el polígono de Campllong. La nueva se instalará cerca del campo de fútbol. La compañía finalizó en el 2024 con 597 establecimientos bonÀrea y alcanzó las 600 tiendas en marzo de 2025, con la inauguración de un supermercado en Pedrola. En Lleida cuenta con un total de 53 establecimientos. El despliegue territorial combina la presencia en grandes núcleos urbanos con la implantación en municipios pequeños, “en línea con el compromiso de bonÀrea de contribuir a la dinamización del mundo rural”, explicó ayer. Actualmente, la compañía está presente con establecimientos propios en Catalunya, Aragón, Castellón, Madrid, Navarra, La Rioja, Guadalajara y Andorra. En el caso de las gasolineras, la red está compuesta por 66, de las que 22 se encuentran en las comarcas de Lleida.

Por otro lado, este año bonÀrea Telecom ha instalado fibra propia en Agramunt y Talavera, y tiene pendiente llegar a Puigvert d’Agramunt y Florejacs. Ofrece servicio además de 90 poblaciones del llano de Lleida. Bonàrea Telecom también da servicio de telefonía móvil en toda España. Mientras, en el caso de la fibra, se circunscribe a la la provincia de Lleida con la única excepción de la localidad barcelonesa de Calaf.

Mayor volumen de carburante en un contexto de precios volátiles

El área de alimentación animal de bonÀrea Corporació ha generado una facturación de 468 millones de euros en 2024. El volumen de producción ha crecido un 4%, hasta 1,33 millones de toneladas, impulsado principalmente por el aumento de la demanda de pienso por parte de clientes terceros. La división de ingeniería y energía, que incluye entre otras actividades la red de gasolineras bonÀrea, ha cerrado el ejercicio con una facturación de 637 millones y un incremento del 1,6% en el volumen de litros de combustible vendido. Destaca el contexto marcado por la volatilidad de los precios de las materias primas, la bajada de los precios del pienso y de los carburantes.