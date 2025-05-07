Condenado a 6 años de prisión por intentar matar a un hombre de un disparo en la cabeza en Lleida

Publicado por redacció / ACN Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha condenado a 6 años de prisión al hombre que intentó matar otro disparándole un tiro en la cabeza en la capital del Segrià en diciembre del 2022. El procesado ha reconocido los hechos este miércoles a raíz de un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular. Inicialmente, se enfrentaba a una pena de 10 años de prisión, pero le han rebajado la pena al aplicarle el atenuante análogo de confesión, dado que unos días después admitió los hechos en sede judicial y "explicó detalles desconocidos por la policía, colaborando así en el esclarecimiento del caso". Además, el hombre ya había consignado 10.000 euros al juzgado y también le han aplicado la circunstancia atenuante de reparación del daño.

La sentencia, que se ha dictado oralmente y ya es firme, relata que hacia las once de la mañana del 11 de diciembre del 2022 se produjo una discusión entre los dos hombres en la vía pública en el barrio de Pardinyes. El condenado sacó un arma de fuego y, con el ánimo de atentar contra la vida o asumiendo la probabilidad de este resultado, disparó al otro hombre en la cabeza, a la altura de la boca.

A raíz de la agresión la víctima sufrió una herida en la lengua y perdió cuatro piezas dentales. Si la trayectoria de la bala se hubiera desviado tan sólo "unos milímetros", habría podido impactar en el cerebro de la víctima. Las heridas requirieron un tratamiento médico, con reestructuración odontológica, y tardaron 50 días en cuidarse

Durante la entrada y registro en el domicilio del acusado, el 17 de diciembre del 2022, los Mossos d'Esquadra encontraron varias armas, algunas prohibidas y otras para las cuales no tenía la licencia correspondiente para su uso. En concreto, los agentes localizaron un arma corta, armas largas, defensas eléctricas y petardos.

El procesado ingresó en la prisión el 19 de diciembre de 2022, después de reconocer los hechos ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida. Ahora, la Audiencia lo ha condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y a 2 años más de privación de libertad por un delito de tenencia ilícita de armas.

El hombre tendrá que pagar al herido una indemnización de más de 13.500 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas por la agresión con arma de fuego, y no podrá aproximarse a menos de 500 metros ni comunicarse con él durante un periodo de 8 años. Además, el tribunal le prohíbe la tenencia y uso de armas durante un periodo de 6 años. También tendrá que asumir las costas judiciales.