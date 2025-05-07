Junaisy Camala: «Si puedo ayudar a mejorar la salud general, perfecto»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El proyecto proyecto IMPaCT, impulsado por el Instituto de Salud Carlos III y desarrollado por el Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria (IDIAP), tiene como objetivo radiografiar el estado de salud de 4.000 leridanos durante 20 años a través de pruebas médicas y extensos cuestionarios cada 5 para intentar establecer patrones que permitan desarrollar en el futuro medicina predictiva y preventiva.

Junais y Tiene 20 años, es originaria de Guines Bissau pero lleva desde los 11 en Lleida y es una de las voluntarias del proyecto. “Me llamaron, pero se puso mi madre y me explicó que le habían dicho si quería partiipar en el estudio.

Lo pensé, y cuando me volvieron a llamar dije que sí”, explicó ayer, justo antes de comenzar en el CAP Eixample un test de esfuerzo, controlado por Júlia Buira y Lucía Cortés, nutricionistas y técnicas del estudio. “Es el tercer día que vengo. Me han hecho muchas pruebas y cuestionarios muy completos, con preguntas sobre mi salud, pero también de hábitos y otras cosas”, detalló. Considera “muy interesante” poder formar parte de esta investigación, aunque reconoce que siente algo de vértigo pensar en que estará controlada durante veinte años.

Destacó que decidió aceptar por un lado, “para saber cómo estoy de salud, porque no suelo ir al médico, como mucho una vez al año. Aunque estoy bien, antes jugaba a balonmano, ahora voy al gimnasio...”. Y por otro, porque “si puedo ayudar a mejorar la salud en general, perfecto”.

Asimismo, confesó que en un principio tuvo “un poco de miedo porque pensé que me pueden encontrar algo, pero luego reflexioné que si es así, mejor que lo detecten a tiempo”.