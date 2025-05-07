El Polígon Industrial del Segre se ampliará con 55 nuevas hectáreas

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La Generalitat, conjuntamente con el Ayuntamiento de Lleida, han iniciado el trámite de modificación del Plan general de ordenación urbana de Lleida, para ampliar el Polígon Industrial del Segre con 55 nuevas hectáreas para potenciar el tejido empresarial de la provincia y así incrementar el volumen de empresas de la zona.

En un comunicado este miércoles, la Conselleria de Territorio ha explicado que esta modificación también permitirá crear un eje verde que conectará La Mitjana del río Segre, las zonas verdes del polígono y la Reserva Natural de la finca de Torrerribera.

Estas 55 hectáreas se destinarán principalmente a actividades industriales y logísticas, de las que se prevé que un 44% del sector vaya destinado a sistemas públicos y el 56% restante a usos privados.