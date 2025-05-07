Trapero, sobre los hechos de la Mariola: "No se permitirá ningún espacio de impunidad ni ninguna calle de Cataluña donde la norma sea diferente"

El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, durante su discurso en el acto de celebración del Día de las Escuadras en la región policial del Camp de Tarragona.Mar Rovira / ACN

El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, ha asegurado que no permitirá “ningún espacio de impunidad” después de la agresión de seis agentes del cuerpo de los Mossos d'Esquadra en Lleida la semana pasada. “En ninguna calle de Cataluña la norma será diferente, ningún espacio de autogestión”, ha afirmado durante el discurso pronunciado este miércoles en el acto de celebración del Dia de les Esquadres del Camp de Tarragona.

Trapero ha dicho que todas las instituciones tienen que condenar las actitudes “de intolerancia, agresivas y delictivas” y ha remarcado que cuando se agrede a un policía se está agrediendo a un sistema de conveniencia y a todos los ciudadanos. También ha asegurado que con el segundo despliegue llegarán a puntos donde hasta ahora su presencia ha estado “testimonial”.

“Hemos vivido actitudes de intolerancia, agresivas y delictivas que hay que condenar desde todas instituciones porque cuando agreden a un policía están agrediendo a un sistema de convivencia, es una agresión a todos y a cada uno de los ciudadanos”, ha afirmado Trapero durante su intervención. De esta manera, el director general de la Policía se ha posicionado sobre las agresiones sufridas por seis efectivos del ARRO durante su actuación en una pelea en el barrio de la Mariola, de Lleida, la madrugada del día 28 de abril. Los agentes resultaron heridos de diversa consideración.

De hecho, el responsable policial ha insistido en que el compromiso del Govern es “claro e inequívoco”. “Una sociedad democrática tiene la delegación del uso de la fuerza en el policía para que no sean los particulares los que impongan su norma, el triunfo de la tolerancia hacia el incivismo, el egoísmo y la ley del más fuerte; hay que ser claro: exigencia a los policías toda, autoexigencia también, pero acompañada de pleno apoyo de palabra y obra”, ha remarcado. También ha subrayado que siempre ha defendido el trabajo de los agentes y del cuerpo: “he trabajado intensamente para el cuerpo desde hace 36 años, no me han hecho falta micrófonos, ni tuits, instagrams, ni tiktoks, he hecho siempre, hechos y no sólo palabras”, ha añadido.

En su intervención, Trapero también se ha referido al segundo despliegue del cuerpo, con el cual se incrementará la plantilla y se hará el relevo generacional. Ha asegurado que supondrá una “oportunidad” para mejorar el servicio policial y que les permitirá estar más cerca de los ciudadanos. “Más mossos quiere decir ser más próximos, patrullar más, hablar más con los vecinos, está más cerca de las escuelas, de los institutos, los hospitales, etc., allí donde está la vida, ha señalado. Finalmente, ha cerrado el acto del Dia de les Esquadres asegurando que el despliegue también servirá para prevenir hechos delictivos y no sólo para resolverlos.