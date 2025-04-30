Mossos d'Esquadra agredidos en la Mariola de Lleida: “No recordamos un ataque tan bestia”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Ni en los peores disturbios que hubo por la sentencia del procés. No recordamos un ataque tan bestia”. Así explican a este periódico agentes de los Mossos d’Esquadra cómo fue el brutal ataque que sufrieron la medianoche del domingo en la Mariola por parte de una turba de vecinos armados con palos y barras de hierros y que les lanzaron objetos en el que seis agentes resultaron heridos, de los que cuatro tuvieron que recibir puntos de sutura, 57 en su conjunto y 20 solo uno de ellos, como avanzó SEGRE ayer.

Uno de los heridos pidió explícitamente publicar y difundir la imagen de la agresión que sufrió en la cabeza (ver foto de la derecha). Cuatro de los heridos son miembros de los antidisturbios del ARRO –un sargento, un cabo y dos agentes– y los otros dos, agentes de Seguridad Ciudadana. Solo uno de ellos permanecía el lunes ingresado en el Arnau de Vilanova y ayer recibió el alta.

Los Mossos seguían ayer investigando los hechos para identificar y detener a los presuntos autores. El objetivo es recabar el máximo de indicios para demostrar la autoría. No constaban arrestos.

Por su parte, los sindicatos criticaron nuevamente con dureza la agresión y también las declaraciones que hizo el inspector Xavier Ribelles, jefe de los Mossos en el Segrià. CCOO ha convocado para el lunes una concentración delante de la comisaría bajo el lema ‘Dignitat laboral’ y piden que Ribelles pida disculpas por ellas y rectifique públicamente sus declaraciones. USPAC criticó ayer que se “minimice” la agresión.

Su portavoz, Albert Palacio, afirmó que es “triste y lamentable” escuchar las declaraciones del jefe de la comisaría de Lleida “minimizando el asunto” y hablando de “pequeñas contusiones y algún punto de sutura por lanzamientos”. Por su parte, desde fuentes del SME explicaron que “desgraciadamente, las políticas impuestas por nuestros responsables políticos y el hecho de que lesionar a un policía salga prácticamente gratuito tiene consecuencias”.

El grupo municipal de Vox pidió la dimisión del alcalde, Fèlix Larrosa, “por su incapacidad para garantizar la seguridad”.

Uno de los Mossos d'Esquadra agredido ha pedido explícitamente publicar y difundir la imagen de la agresión que sufrió. Advertimos de la dureza de las imágenes. Para verla tenéis que pasar el ratón por encima.