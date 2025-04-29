Los sindicatos denuncian la impunidad de los agresores de la Mariola: “pegar a la policía es gratuito”
Fueron asaltados cuando fueron a mediar en una pelea multitudinaria con unos 200 implicados. Cuatro recibieron puntos de sutura, uno de los cuales veinte, después de ser atacados con palos y barras
Sindicatos policiales y agentes denunciaron la impunidad de los agresores en la pelea multitudinaria de la Mariola de Lleida. Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos Uspac, afirmó que “se está demostrando que atacar a la policía es gratuito. Deben pararlo de alguna forma porque esto es delincuencia”. Palacio añadió que “debe haber más efectivos y medios y los que mandan se tienen que poner las pilas”. Policías consultados por este periódico se mostraron “hartos”.
Por su parte, Cristina Morón, teniente de alcalde y concejala de Seguridad, destacó que en la Mariola no se había producido una situación similar “desde hacía mucho tiempo”.
La Guardia Urbana envió a 16 agentes en apoyo a los Mossos. Morón añadió que “los problemas están focalizados en una zona donde hay personas que no respetan la convivencia y generan peleas y molestias”. Mossos y Urbana incrementarán su presencia, aunque no se cuantificó.