Los sindicatos denuncian la impunidad de los agresores de la Mariola: “pegar a la policía es gratuito”

Así quedó la cabeza de uno de los mossos agredidos en la turba de la MariolaSEGRE

Sindicatos policiales y agentes denunciaron la impunidad de los agresores en la pelea multitudinaria de la Mariola de Lleida . Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos Uspac, afirmó que “se está demostrando que atacar a la policía es gratuito. Deben pararlo de alguna forma porque esto es delincuencia”. Palacio añadió que “debe haber más efectivos y medios y los que mandan se tienen que poner las pilas”. Policías consultados por este periódico se mostraron “hartos”.

Por su parte, Cristina Morón, teniente de alcalde y concejala de Seguridad, destacó que en la Mariola no se había producido una situación similar “desde hacía mucho tiempo”.

La Guardia Urbana envió a 16 agentes en apoyo a los Mossos. Morón añadió que “los problemas están focalizados en una zona donde hay personas que no respetan la convivencia y generan peleas y molestias”. Mossos y Urbana incrementarán su presencia, aunque no se cuantificó.