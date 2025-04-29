SUCCESSOS
Ferits sis mossos d’esquadra pel brutal atac d’una turba de veïns a la Mariola
Van ser assaltats quan van anar a mediar en una baralla multitudinària amb uns 200 implicats. Quatre van rebre punts de sutura, un dels quals vint, després de ser atacats amb pals i barres
Sis agents dels Mossos d’Esquadra, quatre de l’ARRO (antiavalots) i dos de seguretat ciutadana, van resultar ferits ahir a la matinada al ser atacats per un turba de veïns al barri de la Mariola de Lleida. Els agents van haver de ser evacuats a l’Arnau de Vilanova per ser atesos de les ferides i presentaven traumatismes cranials i talls que en el seu conjunt van suposar 57 punts de sutura.
Els fets van tenir lloc al voltant de la mitjanit al carrer Júpiter, on van acudir per dissoldre una baralla multitudinària. L’incident, que va tenir lloc poc abans de la mitjanit, hauria implicat al voltant de 200 persones, segons van informar fonts policials SEGRE. A l’arribar, l’aldarull ja s’havia dissolt.
Malgrat això, els policies, sense que arribessin a intervenir, van ser atacats per sorpresa per veïns, que els van agredir amb pals i barres i els van llançar objectes. Entre els ferits hi havia un sergent i un caporal dels ARRO. Van resultar lesionats al cap –alguns dels quals amb talls que van necessitar fins a 20 punts de sutura–, el tors i les extremitats.
Al lloc van acudir patrulles de Seguretat Ciutadana i els ARRO dels Mossos i de la Guàrdia Urbana. També va arribar activar-se la Brigada Mòbil (Brimo), que finalment no va actuar. Ahir al matí un dels policies continuava en observació hospitalària per possibles lesions cervicals i una fractura a la part frontal i no es descartava que fos intervingut. Ahir al matí no constaven arrestats.
L’inspector Xavier Ribelles, cap de l’Àrea Bàsica Policial del Segrià, va afirmar que l’atac “es produeix després d’un fet puntual” entre persones del barri. Segons va declarar ahir, es tractava d’una baralla entre famílies de tota la vida del barri i va durar entre 15 i 20 minuts. La policia va rebre tres avisos consecutius a partir de les 23.49 hores, tots informant d’una baralla entre veïns, però a l’intentar intervenir els agents van patir una reacció “molt agressiva” per part dels presents.
Ribelles va afegir que “ha estat la situació més greu que he viscut des del 2011, quan vaig arribar a Lleida”.
Tanmateix, va voler deixar clar que no volen criminalitzar el barri. Les autoritats van descartar que l’incident fos una emboscada preparada contra els agents. Ribelles va explicar que es va tractar d’una “agressió en calent” produïda quan els Mossos van intentar dissoldre la concentració formant una línia policial.
Uspac: “Es demostra que pegar a la policia és gratuït”
Sindicats policials i agents van denunciar la impunitat dels agressors. Albert Palacio, portaveu del sindicat de Mossos Uspac, va afirmar que “s’està demostrant que atacar la policia és gratuït. Han de parar-ho d’alguna forma perquè això és delinqüència”. Palacio va afegir que “hi ha d’haver més efectius i mitjans i els que manen s’han de posar les piles”. Policies consultats per aquest diari es van mostrar “farts”.
Per la seua part, Cristina Morón, tinent d’alcalde i regidora de Seguretat, va destacar que a la Mariola no s’havia produït una situació similar “des de feia molt temps”. La Guàrdia Urbana va enviar setze agents en suport als Mossos d’Esquadra.
Morón va afegir que “els problemes estan focalitzats en una zona on hi ha persones que no respecten la convivència i generen baralles i molèsties”. Mossos i Urbana incrementaran la seua presència, encara que no es va quantificar.