El precio de los alquileres en la ciudad de Lleida ha aumentado un 50% en la última década

Los alquileres en Lleida ciudad son un 49,9% más caros ahora que hace diez años. Así lo constatan los datos del departamento de Vivienda, que muestran que en 2014 el precio medio en la capital era de 375,19 euros, mientras que la última cifra publicada, que es de finales del año pasado, se situaba en los 562,57 euros. Un aumento que también se ha notado en el conjunto de la demarcación, en la que los arrendamientos han pasado de los 347,38 euros a los 502,85 euros en el mismo período, lo que es un 44,7% más.

Por comarcas, el incremento es generalizado, pero destacan por encima del resto el Alt Urgell y el Pallars Jussà. En la primera los precios han pasado de los 351,99 euros de media de hace 10 años a los 558,85 actuales, un 58,7% más, mientras que en el Jussà la subida es del 52,6%, de los 267,06 a los 407,8€. En el otro extremo está, curiosamente, la Val d’Aran, que registra la menor subida de las comarcas leridanas un 33,2%. En 2015 sus alquileres eran de 510,84 euros, mientras que ahora son de 680,47. Le sigue Les Garrigues, donde el incremento ha sido del 37,8% (de los 309,45 a los 426,51 euros), la Segarra con un 39% (de los 300,28 a los 417,55 euros) y l’Alta Ribagorça (de los 299,52 a los 422,59€) y la Noguera (de los 296,87 a los 418,78 €), ya que en ambas el aumento ha sido del 41%. A su vez, en el Segrià (con un precio medio actual de 546€); Pla d’Urgell (469,47€); Pallars Sobirà (449,17€); Urgell (445,32€); y Solsonès (430,21€), el aumento del alquiler esta última década oscila entre el 45% y el 48%.

Sobre esta subida, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Lleida, Josep Maria Esteve, la atribuye a que “veníamos de unos alquileres muy bajos para lo que es Lleida y provincia y la subida que ha habido en la última década ha sido para adaptar los precios a la realidad del mercado”. Un hecho al que hay que sumar la alta demanda que hay actualmente por el alquiler “por las dificultades que supone para comprar una vivienda”. Por ello, Esteve prevé que en el futuro el precio no aumentará como hasta ahora, “sino que se estabilizará porque ahora ya están al precio real de mercado”.

Ceden 226 solares municipales para construir vivienda

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer que 226 ayuntamientos han puesto a disposición del Govern 665 solares para construir más de 21.289 viviendas de alquiler asequible. El 25% estará reservado para menores de 35 años y el 8% para personas en riesgo de vulnerabilidad. Por otro lado, el sindicato UGT ha creado una plataforma online para consultar la evolución de los alquileres por municipios.