Más de un centenar de estudiantes de la UdL reciben ayudas económicas

Un total de 125 alumnos de la Universitat de Lleida recibieron sus credenciales de las becas Santander el martes en un acto en el Rectorat. De las becas para los gastos de movilidad, dentro del programa Jade, se han beneficiado 23 estudiantes de diferentes universidades mejicanas que tienen convenio con la UdL. Las ayudas a estudiantes de grado las han recibido 20 alumnos, mientras que otros 79 estudiantes recibieron becas para investigación.