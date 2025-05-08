Parlon se reúne con los mossos heridos en el ataque en la Mariola

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La conselleria de Interior, Núria Parlon, se reunió ayer por la tarde en Lleida con los agentes de los Mossos d’Esquadra que resultaron heridos al ser atacados por una turba de vecinos en la Mariola. El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, también participó en el encuentro, según informó El Nacional. El objetivo era mostrarles personalmente su apoyo y cerrar filas.

Por la mañana, la consellera dio explicaciones por este caso en el Parlament. Señaló que “hemos contactado con los agentes heridos y el presidente Illa ya anunció que trabajamos para obtener más medios para que las intervenciones de los mossos sean más seguras”. Lo dijo durante la sesión de control, donde anunció que “reforzaremos y mejoraremos la defensa jurídica en las intervenciones de los mossos. Mi apoyo absoluto, de la jefatura y del Govern para que su autoridad pública se pueda ejercer ante quienes no toleran las normas rompiendo la cohesión social”. También rechazó que haya barrios en los que la gente no puede salir a la calle debido a la delincuencia: “Es mentira”.

Por su parte, Trapero dijo también ayer en el Parlament que no permitirá “ningún espacio de impunidad” tras la agresión de la Mariola. “En ninguna calle la norma será diferente, ningún espacio de autogestión”, afirmó durante su discurso en el acto del Día de las Escuadras de Tarragona. Trapero afirmó que todas las instituciones deben condenar las actitudes “de intolerancia, agresivas y delictivas” y remarcó que cuando se agrede a un policía se está agrediendo a un sistema de conveniencia. También aseveró que llegarán a puntos donde hasta ahora su presencia fue “testimonial” y subrayó que siempre ha defendido el trabajo de los agentes.