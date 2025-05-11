Aprender a través de los sonidos

Grabar los sonidos de su entorno, analizarlos y aprender de ellos, usándolos como recurso de aprendizaje. Este es el objetivo de un proyecto denominado Cartografia Sonora Crítica, que están desarrollando estudiantes de tercero del doble grado de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la Universitat de Lleida (UdL) junto con alumnos de quinto y sexto de Primaria de la escuela Francesc Feliu de Aitona, en el marco de la asignatura Procesos y Contextos Educativos.

Los escolares de Primaria grabaron sonidos de su vida cotidiana, como los que oyen desde el patio, camino al colegio, en el mercado o en los campos de Aitona y los representaron en mapas visuales. “La idea es reflexionar sobre qué nos dicen esos sonidos y cómo podemos aprender a través de ellos. Por ejemplo, ver cómo la contaminación sonora afecta a nuestra vida o que el ruido del tractor les genera un sentimiento de pertenencia”, explicó Daniel Gutiérrez-Ujaque, profesor de la asignatura Procesos y Contextos Educativos y coordinador del grado de Educación Primaria-Plan Bilingüe.

Los universitarios también elaboraron sus propias cartografías a partir de los sonidos de su entorno, analizados desde una mirada crítica. A principios de este mes, el alumnado de sexto del colegio de Aitona expuso sus creaciones sonoras en la facultad de Educación, después dialogaron y reflexionaron sobre ellas en grupos formados por escolares y universitarios. El proyecto, que comenzó en febrero, culminará el próximo día 19 con la presentación final de las cartografías sonoras de los estudiantes de la UdL en la escuela. “Se trata de una acción pedagógica enmarcada dentro de los principios de la pedagogía crítica, que permite trabajar contenidos curriculares a través de la grabación de paisajes sonoros”, indicó Gutiérrez-Ujaque. Incidió en que esta metodología “facilita abordar el currículum desde un conocimiento situado, es a decir, a partir del día a día del alumnado y de su entorno cercano”. “En definitiva, se trata de aprender a través del territorio”, subrayó.

Gutiérrez-Ujaque destacó que, por parte de la Universitat de Lleida, con esta práctica “ponemos en valor la mejora constante en la formación de maestros críticos y creativos comprometidos con el territorio”. Añadió que, además, “evidencia la importancia de generar vínculos educativos reales entre la universidad y las escuelas de su territorio” y destacó que “todo ello favorece una educación más inclusiva, participativa y emancipadora, en la que el alumnado toma parte activa en la construcción del conocimiento crítico”.