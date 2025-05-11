La justicia lo confirma: los 15 minutos para pasar el relevo entre enfermeras computan en la jornada laboral

Edificio casi a punto- El nuevo edificio de consultas del hospital Arnau ya está casi a punto para su inauguración. Lleva más de un mes en pruebas técnicas, y una portavoz del centro explicó que el traslado empezará cuando se ultime la construcción del atrio que lo conectará con los otros edificios. - GERARD HOYAS

La sala de lo contecioso-administrativo de la sección cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado los recursos interpuestos por una enfermera de la UCI coronaria del hospital Arnau de Vilanova para que se le reconozcan como jornada ordinaria los 15 minutos diarios que dedica en el momento de cambio de turno concluido el suyo) a transmitir la información clínica de los pacientes a sus compañeras.

La sanitaria, defendida por la letrada Carme Bròvia Ribé, presentó una solicitud en julio de 2017 para computar el solapamiento entre turnos como tiempo de trabajo efectivo, pero fue desestimada y demandó al Institut Català de la Salut (ICS). El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Lleida concluyó en septiembre de 2021 que “la transmisión de la información se ha de realizar dentro de la jornada laboral y de forma escrita”, pero la demandante recurrió y el TSJC le reconoce ahora el derecho a que este cuarto de hora de solapamiento se compute “con efectos desde la reclamación formulada en vía administrativa”. Este tiempo suma más de una hora a la jornada al cabo de una semana.

Una portavoz del hospital explica que el tercer acuerdo del ICS de 2023 reconoce y recompensa el solapamiento, así como que la sentencia no es firme. “Cuando lo sea, se hará la oportuna resolución de ejecución”, añade. El sindicato Satse explica que “pactamos reconocer 5 minutos y la sentencia nos abre la puerta a pedir más minutos para determinados servicios”.

En su defensa judicial, la administración del Arnau expresó que “los pacientes de la unidad coronaria se encuentran permanentemente monitorizados y controlados”, que “no existe orden del hospital que obligue a realizar la transferencia de la información fuera de la jornada de trabajo” y que tal transmisión es “atendida por los diversos sistemas de información escrita”. Sin embargo, el magistrado concluye que “la administración no ha justificado que la jornada de trabajo incorpore un tiempo dedicado a la transmisión de información” y valora que “resulta razonable que una actividad de tanta sensibilidad incluya la transmisión oral de información entre profesionales”.