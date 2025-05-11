Parte de la ciudad, sin internet por una incidencia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida registró ayer una “incidencia masiva” de la compañía Movistar que dejó sin internet buena parte de la jornada a la zona comprendida entre el hipermercado Carrefour y el Camp d’Esports, según indicó un portavoz de la empresa, pero no pudo precisar el número concreto de abonados. La avería provocó desde media mañana la falta de internet en los domicilios que la tienen contratada con esta operadora y también impidió a los clientes poder pagar en establecimientos comerciales y hosteleros con la tarjeta ‘virtual’ de sus teléfonos móviles, una práctica actualmente muy habitual. El portavoz indicó que la incidencia se produjo durante unas tareas de mantenimiento de la red de fibra óptica y remarcó que la de los móviles funcionó sin problemas. Los clientes comenzaron a recuperar el servicio sobre las 17 horas y a las 18.15 Movistar restableció por completo la comunicación.