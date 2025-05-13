El 8% de los jóvenes de Lleida ni estudia ni trabaja

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los jóvenes son uno de los colectivos que más dificultades tiene para acceder al mundo laboral y esto hace que muchas veces se encuentren sin empleo al finalizar sus estudios, convirtiéndose en los conocidos como ninis, un término acuñado para referirse a aquellas personas de entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan.

La cifra de leridanos en esta situación creció durante el primer trimestre de este año en unas 600 personas en Lleida, al pasar de estar por debajo de los 5.000 al arranque del pasado año a alcanzar los 5.600 este año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Por su parte, el número de sisis, es decir, aquellos jóvenes que además de cursar estudios también trabajan, ya sea a jornada completa o parcial, ha disminuido en comparación con un año atrás, pasando de los 16.900 que el INE contabilizaba al cierre del primer trimestre de 2024 a los 16.300 que constaban hasta marzo de este año.