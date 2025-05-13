El Segre reduce su caudal pero sigue inundando parte de la canalización

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las lluvias de los últimos meses obligaron a abrir las compuertas del embalse de la Mitjana la semana pasada, lo que provocó un aumento considerable del caudal del Segre y que inundara buena parte del parque de la canalización. El pasado martes su caudal era de más de 140 metros cúbicos por segundo, mientras que ayer al mediodía ya era de 56. Sin embargo, las zonas más próximas al río en los dos margenes de la canalización seguían anegadas.