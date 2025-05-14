Bolsa de trabajos de verano para estudiantes sin experiencia laboral

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Instituto Municipal de Ocupación (IMO) ha puesto en marcha una iniciativa para promover la contratación de jóvenes estudiantes con poca o nula experiencia laboral durante los meses de verano. Con la campaña Feina d’estiu, la Paeria anima a las empresas leridanas que necesiten refuerzos temporales a publicar sus ofertas de trabajo a través del IMO, especialmente aquellas destinadas a perfiles junior. Hasta el momento, la mayoría de ofertas registradas provienen de ámbitos como la hostelería, el comercio, el ocio o los servicios de temporada, entre otros sectores.

El concejal de Educación, Xavi Blanco, también anima a los jóvenes a registrarse en el servicio de intermediación laboral del IMO, donde además de acceder a esta ‘bolsa de trabajo’ se ofrecen acciones de orientación profesional y talleres de búsqueda de empleo para entrenar su ocupabilidad. “Algunos jóvenes encuentran barreras al incorporarse la mecado de trabajo, a menudo por falta de experiencia o porque las oportunidades laborales disponibles no siempre tienen en cuenta las particularidades de estos perfiles”, explicó el concejal.

El ayuntamiento defiende que “estas primeras experiencias profesionales permiten adquirir habilidades como la responsabilidad, la autonomía y el compromiso, esenciales para el crecimiento personal y profesional. Asimismo, permiten mejorar la economía de los estudiantes y suponen un primer contacto real con el mundo laboral, lo que acostumbra a ser decisivo para definir la orientación futura”.