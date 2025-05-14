Un ladrón se queda cerrado en un furgón de paquetería en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Ladrón encerrado. Así podría describirse la situación que vivió ayer un individuo que fue arrestado por la Guardia Urbana de Lleida en la calle Pius XII. Ocurrió entre las 14.30 y las 15.00 horas, cuando la Policía Local recibió un aviso que le comunicaba que un individuo se había quedado encerrado en el interior de una furgoneta de paquetería y estaba dando golpes a las paredes del vehículo. Una patrulla acudió hasta el lugar y comprobó que la cerradura estaba forzada y que se le había cerrado la puerta.

Cuando consiguieron liberarle, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo. El individuo no facilitó sus datos a los policías, que lo trasladaron a la comisaría para tratar de proceder a su identificación y para poner en marcha las diligencias de investigación que posteriormente serían remitidas al juzgado de guardia para su tramitación.

En otro orden de cosas, una mujer de 48 años sufrió heridas de carácter leve al ser atropellada por un vehículo en la intersección entre las calles Pallars y Alfred Perenya, en El Clot de les Granotes, informó la Guardia Urbana. La herida fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova.