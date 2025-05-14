Larrosa dice que la transformación del centro histórico de Lleida es "irreversible"

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha asegurado este miércoles que el proceso de transformación del centro histórico de la ciudad es "irreversible" mediante el despliegue de un plan integral con 32 actuaciones previstas de carácter social, económico y urbanístico que el gobierno municipal presentará a la convocatoria del Plan de Barrios de la Generalitat. Larrosa lo ha afirmado durante una visita a los trabajos de derribo de tres edificios de la calle Cavallers que darán paso a un nuevo inmueble con entre 20 y 22 viviendas de alquiler "asequible" para jóvenes, que será gestionado durante 50 años por un promotor privado. La operación se ha concretado después de que la Paeria negociara y acordara la adquisición de varias fincas con sus propietarios.

El derribo afecta a los edificios situados en los números 34, 36 y 38 de la calle Cavallers, que pasarán a conformar un único espacio con los solares de los números 28, 30 y 32, todos ellos propiedad de la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU). El alcalde ha detallado que el promotor acabará de definir el diseño y los plazos del proyecto, pero que la previsión es construir un edificio con entre 20 y 22 viviendas de alquiler asequible para promover la emancipación juvenil y "un gran espacio comercial justo delante del Parador de Lleida".

Según Larrosa, este proyecto es un ejemplo de su apuesta para "ganar habitabilidad y normalizar el Centro Histórico" y la demostración de que el gobierno municipal "tiene un plan y toma decisiones", a diferencia de los anteriores gobiernos, ha señalado. El alcalde ha insistido en que buscarán "la complicidad" de la Generalitat y que irán a buscar "todos los recursos que hagan posible este cambio radical del Centro Histórico de Lleida".

El alcalde ha explicado que el plan integral que presentarán a la Generalitat detalla la estrategia global a seguir durando los próximos diez años, pero que las actuaciones incluidas en el Plan de Barrios se tendrán que ejecutar en un plazo máximo de cinco años. Larrosa ha asegurado que "no pararemos y pediremos la complicidad de la ciudadanía de promotores, de empresarios, de agentes cívicos y sociales de la ciudad y del barrio para avanzar juntos".

El alcalde ha detallado que el plan integral contará con 32 operaciones en marcha para transformar el barrio, entre las cuales se incluyen la creación de nuevos espacios verdes, la rehabilitación y la construcción de nuevas viviendas, el impulso de nuevos espacios para la actividad económica, de nuevos equipamientos de carácter general para la ciudad y el traslado de servicios que actualmente están en el barrio hacia otros lugares de la ciudad.