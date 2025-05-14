Mejora del firme asfáltico de tres caminos de l’Horta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento está mejorando el firme asfaltico de los caminos de Llombart, Grenyana y Vell d’Alcoletge, en l’Horta. Los trabajos forman parte de la campaña de mantenimiento, que tiene un presupuesto de 473.700 euros, que incluye una ayuda de 68.700 euros de la Agencia de Residuos de Catalunya para aplicar áridos reciclados de la construcción. La concejala de Agenda Urbana y Espacio Agrario, Begoña Iglesias, afirmó que esos tres caminos “de l’Horta requerían una actuación profunda”, tras la cual “tendrán una vida de diez años, lo que permitirá reducir el gasto en mantenimiento”. Entre los tres, se mejoran 2,2 kilómetros, con un doble tratamiento asfáltico. La Paeria también prevé mejorar otros 19 caminos (15 kilómetros en total), con 3.500 metros cúbicos de áridos reciclados, y hacer reparaciones parciales en 31.