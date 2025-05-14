El prestigioso pedagogo Francesco Tonucci alerta: “El juego ha desparecido de la vida de los niños”

Además del abuso de las pantallas, para el pedagogo italiano Francesco Tonucci uno de los problemas de la infancia actual es que “el juego ha desaparecido de su vida y es dramático. Ahora un niño no sale a la calle si no es acompañado de un adulto y no puede explorar, aprender por su cuenta o interactuar con otros pequeños, es muy preocupante”, remarcó. Antes de dar una conferencia en Lleida, Tonucci visitó el colegio que lleva su nombre, situado en Cappont, donde interactuó con todas las clases y participó en el claustro de profesores.

Conferencia en Lleida

“La escuela que tenemos no sirve, no es útil y no gusta a alumnos, profesores y familias”. Así de claro se mostró ayer el pedagogo Francesco Tonucci en la conferencia que ofreció en el auditorio del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) titulada Otra escuela es necesaria, otra escuela es posible, en la que analizó las deficiencias del sistema educativo y sus propuestas para revertirlas. Empezó su intervención recordando que a día de hoy a la mayoría de niños “no les atrae la escuela y la rechaza, por lo que es difícil que puedan conseguir buenos resultados”.

La profesión de docentes

En cuanto a los docentes, recordó que en Italia esta profesión es de las que tiene las tasas más altas de estrés y depresión. Un problema que Tonucci consideró que su origen es que “se está formando con un concepto de escuela equivocado” y que “una prueba clara es que, cuando los niños salen del sistema educativo obligatorio siempre necesitan formación complementaria para cualquier sector”. Por ello, abogó por dos conceptos: superar el concepto del aula y eliminar la clasificación de clases por edades. Sobre el primero, el pedagogo italiano, que es Doctor Honoris Causa por la UdL, señaló que “el aula es un espacio cerrado en el que los alumnos están sentados, callados y con el libro de texto y se ha visto que no funciona, deberíamos sustituirlas por talleres, laboratorios o lugares donde niños, jóvenes y adolescentes puedan ver, tocar, e interactuar con ideas, instrumentos o conceptos más prácticos que ayuden a que cada uno de ellos encuentre su camino, su vocación o lo que les gusta”. Recordó que una de las máximas de la convención sobre los Derechos del Niño es que “la educación es el desarrollo personal del niño y sus capacidades y actitudes al máximo de sus posibilidades y el formato actual de escuela y libro de texto no tiene nada que ver”.