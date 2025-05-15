Catalunya multará los comportamientos agresivos contra sanitarios

Publicado por ep Creado: Actualizado:

La Conselleria de Salud de la Generalitat implantará un reglamento de multas, por vía administrativa, para evitar agresiones y comportamientos agresivos contra sanitarios, ya sea verbal o físicamente, han confirmado fuentes de Salud.

Según ha avanzado la Cadena SER este jueves, la Conselleria está analizando las normativas sancionadoras de otras comunidades autónomas, como Galicia, las dos Castillas y Navarra, cuyas normativas contemplan sanciones de entre 300 y 3.000 euros para infracciones leves o graves –como faltas de respeto, amenazas, insultos o coacciones– y 600.000 euros para agresiones físicas extremas.

La intención de Salud es tener preparado el documento el último trimestre de este año, aunque las multas van a tardar más porque el Govern deberá impulsar una ley específica, y actualmente se encuentran unificando criterios entre todos los centros sanitarios de Catalunya para recoger datos sobre cantidad y tipo de agresiones.