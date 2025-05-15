Catalunya multará los comportamientos agresivos contra sanitarios
El Govern deberá impulsar una ley específica
La Conselleria de Salud de la Generalitat implantará un reglamento de multas, por vía administrativa, para evitar agresiones y comportamientos agresivos contra sanitarios, ya sea verbal o físicamente, han confirmado fuentes de Salud.
Según ha avanzado la Cadena SER este jueves, la Conselleria está analizando las normativas sancionadoras de otras comunidades autónomas, como Galicia, las dos Castillas y Navarra, cuyas normativas contemplan sanciones de entre 300 y 3.000 euros para infracciones leves o graves –como faltas de respeto, amenazas, insultos o coacciones– y 600.000 euros para agresiones físicas extremas.
La intención de Salud es tener preparado el documento el último trimestre de este año, aunque las multas van a tardar más porque el Govern deberá impulsar una ley específica, y actualmente se encuentran unificando criterios entre todos los centros sanitarios de Catalunya para recoger datos sobre cantidad y tipo de agresiones.