Renfe ofrecerá dos nuevas circulaciones del AVE directas entre Barcelona y Madrid, sin parada en Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Renfe pondrá en marcha a partir del 22 de mayo dos nuevas circulaciones de AVE directas, sin paradas intermedias, entre Barcelona y Madrid los jueves. Con estos nuevos servicios, habrá 56 frecuencias de alta velocidad el cuarto día de la semana, 28 por sentido, convirtiendo este día en el que tendrá un mayor número de circulaciones.

En concreto, habrá 21 servicios directos, conectando las dos ciudades en poco más de dos horas y media. El nuevo AVE Madrid-Barcelona saldrá a las 13:57 h desde la estación de Puerta de Atocha-Almudena Grandes, con llegada a las 16:34 h a Barcelona Sants. En sentido contrario, el tren saldrá a las 14:25 h desde Sants con llegada a las 17:01 h a Atocha.