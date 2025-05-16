Detienen en Lleida a un joven multirreincidente por un robo violento a una mujer mayor

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a un hombre de 21 años como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en la avenida Pío XII de Lleida. El joven, que acumula numerosos antecedentes, habría arrancado una cadena de oro del cuello de una mujer de edad avanzada el pasado 22 de abril, causándole una erosión en el cuello.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las once de la mañana cuando la víctima fue asaltada por el joven, que después huyó acompañado por otro chico. Gracias al carrito de compra en que se apoyaba, la mujer no se cayó al suelo a pesar de la violencia del tirón. Los agentes iniciaron una investigación analizando imágenes de videovigilancia y recogiendo testimonios de los comercios de la zona, hecho que permitió identificar al presunto autor.

Agentes de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana localizaron y detuvieron al sospechoso anoche en la avenida Garrigues, en el barrio de Cappont, después de una búsqueda intensiva por la zona. El detenido, considerado un especialista en la técnica conocida como "cadener", habría sido arrestado en cinco ocasiones desde mediados del año pasado por robos de características similares.

El detenido pasará próximamente a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.