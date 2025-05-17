Ciclistas reclaman carril bici en el tramo de Ricard Viñes hasta Ronda

Un grupo de ciclistas, convocado por el colectivo En bici per Lleida, recorrió ayer varias veces Rovira Roure entre Ricard Viñes y Passeig de Ronda a modo de protesta, para reclamar a la Paeria que habilite carril bici en este tramo. “Son unos trescientos metros, que forman parte del eje norte-sur que permite cruzar la ciudad desde La Bordeta hasta Agrónomos”, indicó Ramon Llanes, un portavoz de la plataforma. “Es la vía ciclista principal de la ciudad y ahora llegas a Ricard Viñes y te encuentras con que no puedes conectar con el siguiente tramo de carril bici y hay que ir por la calzada, con el peligro que eso supone en un punto tan céntrico”, añadió.

Subrayó que este tramo “ya estaba presupuestado y en un principio se tenía que habilitar en el marco de los proyectos subvencionados con fondos europeos Next Generation, pero finalmente se ha diluido y no parece que se vaya a hacer a corto plazo”. “Para nosotros, es un error estratégico si, tal como dicen, quieren potenciar la movilidad sostenible y fomentar el uso de la bicicleta”, argumentó.

Antes de iniciar su marcha reivindicativa en grupo por Rovira Roure, Francesc Gabarrell leyó un manifiesto en el que el colectivo quiso dejar claro que “en los últimos años, Lleida ha ganado algunos carriles bici nuevos, pero no ha ganado ni en eficiencia ni en seguridad, sino que continúa teniendo una red desconectada, caótica y con demasiados puntos conflictivos”. Asimismo, aseguró que desde el colectivo En bici per Lleida “hemos intentado trabajar con la Paeria de forma generosa y positiva, pero, más allá de las buenas palabras, no vemos que quieran hacer ninguna acción realmente significativa para transformar las cosas de verdad”. “Estamos aquí para reivindicar un proyecto paralizado que consideramos imprescindible”, recalcó.