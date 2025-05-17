Los Mossos d'Esquadra detienen a 67 personas con casi 500 antecedentes en una nueva acción del dispositivo Kanpai

Agentes de los Mossos d'Esquadra identificando a varios hombres a la estación de autobuses de Tarragona en el marco de la operación KanpaiMar Rovira / ACN

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 67 personas entre la tarde del viernes y la madrugada de este sábado en el marco del dispositivo Kanpai, una operación contra la multirreincidencia que ha tenido lugar en varias localidades de Cataluña. Les personas arrestadas acumulan un total de 497 antecedentes policiales y, además, se han abierto investigaciones penales contra 18 individuos más.

El operativo ha incluido controles policiales a pie de calle, revisiones de patinetes eléctricos e identificaciones de personas con un historial delictivo reiterado. Les actuaciones se han desplegado en Barcelona, Manresa, Lleida, Gerona, Tarragona, Salou, Reus, el Vendrell, Badalona, Sant Adrià del Besòs y Santa Coloma de Gramenet.

Aparte de las detenciones, los agentes han interpuesto 193 denuncias administrativas de diversa tipología y han efectuado 33 intervenciones en locales, incluyendo establecimientos de ocio nocturno. En estos espacios, se ha detectado la presencia de personas multirreincidentes.

Según han indicado fuentes del cuerpo policial, “el objetivo del Plan Kanpai va dirigido a incidir sobre los delincuentes multirreincidentes y hacer del territorio un lugar incómodo para delinquir, más que al obtener cifras concretas de acción policial”.

El dispositivo Kanpai forma parte de una estrategia más amplia de los Mossos para reforzar la seguridad ciudadana y reducir la impunidad de los delincuentes reincidentes, con una especial atención en zonas urbanas con alta actividad delictiva.