Huelga de dos horas y protesta del personal de Extranjería el próximo lunes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado al personal de las oficinas de Extranjería a una huelga a nivel estatal el próximo lunes 19, desde las 12.30 hasta las 14.30 horas. En Lleida el personal de Extranjería se concentrará delante de la subdelegación del Gobierno a las 13.00 horas. Este paro pretende denunciar la insostenible carga de trabajo, la precariedad laboral de los trabajadores públicos y la mala gestión que está dejando a miles de personas desamparadas y que se agravará a causa del nuevo Reglamento que entrará en vigor el martes.

Según CCOO, el tiempo de resolución burocrática enLleida en 2024 era de menos de tres meses, mientras que ahora el mínimo está en 6, dependiendo del expediente. Por ello, exige la contratación urgente de personal para cubrir las plazas vacantes, mejoras salariales, mejoras en las condiciones y la reforma del sistema de gestión de expedientes.

Por su parte, el ministerio de Política Territorial, en respuesta a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, anunció que ha incorporado 250 profesionales en todo el Estado, con 54 en las oficinas catalanas, que trabajarán durante 18 meses prorrogables.