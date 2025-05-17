La Paeria saca a licitación la residencia de Pardinyes

El ayuntamiento sacó ayer a concurso público el contrato para la concesión por 50 años del solar situado en el número 2 de la calle Josep Pallach, en Pardinyes, para construir una residencia para personas mayores, valorado en 4.864.304 euros, IVA incluido. Un trámite que se llevó a cabo a última hora de la tarde después de que en los últimos meses hiciera una consulta preliminar de mercado para determinar si había interés por parte de empresas especializadas en este tipo de servicios y de que el pleno aprobara las bases de la concesión en el pleno del pasado febrero. En este sentido, la consulta preliminar y el informe de valoración de la finca han ratificado el canon anual que planteaba el ayuntamiento, que será de 97.286 euros. El plazo para que las empresas interesadas presenten oferta expirará el 30 de septiembre.

El anterior gobierno municipal proyectó un albergue en este solar, pero desistió tras las protestas de los vecinos, que reclamaron la residencia que se planificó hacía más de una década. En 2023 convocó un primer concurso, pero quedó desierto. Más tarde, la actual corporación hizo una consulta preliminar pero, tras varias prórrogas, también quedó desierta. A raíz de esta situación, la Paeria redactó unos nuevos pliegos con la esperanza de que a la tercera vaya la vencida.

Em este sentido, la Paeria presentó el pasado marzo las condiciones de los pliegos, en los que detalló que el 40% de las 90 plazas previstas en el equipamiento serían públicas, mientras que tendría otras 20 como centro de día. Por otro lado, la concesión también contempla la posibilidad de incluir modelos alternativos como el cohousing (viviendas independientes con servicios comunes), además de jardín, huerto o solarium. También ofrecerá servicios al barrio como gimnasio, comedor o sala de actos.