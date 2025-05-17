Macrooperativo contra la multireincidencia en Lleida: “Queremos que no tengan sensación de impunidad y que la ciudadanía perciba que las calles son seguras”

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana desplegaron ayer el operativo Kanpai contra la multirreincidencia, que se centró en el Eix Comercial y en otras zonas de la ciudad de Lleida, con el objetivo de que “el ciudadano se sienta más seguro y el reincidente no tenga la sensación de impunidad”. Una cuarentena de agentes, tanto uniformados como de paisano, se desplegaron a partir de las dos del mediodía en un operativo que tenía previsto finalizar a las seis de la mañana de hoy. Asimismo, se llevó a cabo en un bar del Centro Histórico, en el que los agentes levantaron tres actas por tenencia de drogas, una de ellas a un menor de edad, e identificaron a 50 personas. En este dispositivo, que duró más de una hora, también participó la Unidad Canina de los Mossos, que inspeccionó el local. Asimismo, un joven fue trasladado a comisaría para comprobar si tenía relación con un robo violento.

El subinspector Rafa Melero, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de los Mossos en Lleida, explicó que hasta media tarde se habían llevado a cabo medio centenar de identificaciones (a las que se tienen que sumar otro medio centenar del bar Quatre Cantons) así como dos arrestos. Justo en la plaza Agelet i Garriga, los agentes pararon e identificaron a varios jóvenes, dos de los cuales acabaron siendo arrestados al tener en vigor sendas órdenes de detención por robo con violencia e intimidación. En el operativo, los agentes identifican a personas con numerosos antecedentes, ya que son conocidos por la policía. “Queremos que no tengan sensación de impunidad y que la ciudadanía perciba que las calles son seguras”, destacó Melero. Según el subinspector, en la ciudad de Lleida hay entre diez y veinte multirreincidentes. “La cifra cambia porque algunos entran en prisión y otros cambian de ciudad”. Por este motivo, el plan Kanpai se llevó a cabo de forma simultánea en varias ciudades de Barcelona, Tarragona y Girona. Se trata de delincuentes que han cometido robos violentos y hurtos, así como robos en interior de vehículos y en establecimientos. “Con este operativo queremos trasladar a estas personas que su modo de vida no puede ser la delincuencia”, aseguró Melero.

Expulsado con 43 antecedentes, uno por intento de homicidio

La Policía Nacional ha hecho efectiva la expulsión en Catalunya de 13 personas extranjeras con numerosos antecedentes, una de ellas en Lleida ciudad. Este joven de 24 años acumulaba 43 causas, la mayoría por robos con violencia y una por un homicidio en grado de tentativa en la capital del Segrià. Según informaron fuentes policiales a este diario, fue expulsado a Marruecos. Del total de expulsados, 9 estaban en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, 3 en prisión y uno había sido expulsado por resolución judicial.

Detenido por asaltar a una anciana en la calle

Los Mossos arrestaron el miércoles en Cappont a un joven de 21 años acusado de asaltar a una anciana el pasado 22 de abril en la avenida Pius XII. Los hechos tuvieron lugar sobre las 11.00 horas, cuando el ladrón asaltó a una mujer de 84 años y le arrancó la cadena de oro que llevaba en el cuello. El joven ya ha sido detenido cinco veces desde mediados del año pasado.