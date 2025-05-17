Renfe pide el DNI para los abonos rebajados de Avant

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Renfe ha llevado a cabo cambios en su política para la reserva de plazas para los abonos de Avant bonificados al 50% y desde el 5 de mayo pide el DNI para evitar que un usuario formalice viajes en trenes consecutivos al tener dos abonos. Según las condiciones de la compañía, un viajero no podía formalizar viajes para dos o más trenes consecutivos cuando el horario de salida de origen del primero y el del segundo sea inferior al triple del tiempo de viaje. Hasta ahora se hacía un control por abono, con lo que si una persona disponía de dos abonos con la misma fecha de validez podía evitar este filtro y obtener dos formalizaciones para trenes consecutivos sin la limitación del tiempo de viaje entre las horas de salida. Tras este cambio, si una persona solicita formalizar con dos abonos diferentes en trenes consecutivos, no se le permitirá.